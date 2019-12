Fernando Calderón, del Platja de Muro Village, gana el Concurso de Coctelería de Coca-Cola

«Ha sido una sorpresa total. Aún no me lo creo». Fernando Calderón, barman del Hotel Iberostar Platja de Muro Mixers, no salía de su asombro tras haber conquistado el I Concurso de Coctelería de Coca-Cola Signature Mixers celebrado durante toda la tarde de ayer en el Casino Mallorca de Porto Pi.

Un total de 20 profesionales se presentaron a este concurso organizado por la Asociación de Barmans de Balears y que contó con la presencia de la mejor bartender española campeona de la World Class Competition 2016, Adriana Chía, y el Legends Advanced Champion de Flair, Ezequiel Abergo, quien realizó un exhibición de coctelería acrobática antes de la entrega de premios. En segundo lugar se clasificó Laura Merino y Manuel Gil quedó en tercer lugar.

Cada participante presentó una receta de dos cócteles iguales para el jurado y debía ser la misma que mandó al realizar la inscripción para el concurso.

Calderón, que ya fue Campeón de Balears de Coctelería en 2017 y subcampeón de España por equipos ese mismo año, explicó: «Para mí, servir un cóctel es mucho más que dar una bebida a un cliente. Lo que busco es crear una experiencia». Este triunfo trajo consigo ganar un viaje experiencial a Eivissa para la opening party de Ushuaia 2020 a mitades de mayo. El premio incluye vuelos para 2 personas, 1 noche de hotel en Ushuaia Beach Hotel (régimen alojamiento y desayuno), acceso a la fiesta y mesa VIP para 2 personas para el evento.

Manuel Fernández, José Cortés y Melinda Daniel lograron los premios especiales a oratoria, técnica y agilidad, respectivamentre, dotados con 100 euros cada uno.