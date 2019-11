El nuevo bulo que circula por Whatsapp

En los últimos días ha vuelto a circular a través de Whastapp un mensaje que alerta sobre un email cuyo remitente es la Policía. Según este bulo, si abrimos un correo electrónico con un logo del Ministerio de Interior, es posible que demos acceso a un hacker a nuestra información personal.

El mensaje que se está compartiendo a través de la app es el siguiente:

A los correos electrónicos esta llegando una citación a interrogatorio con logo de Ministerio del Interior, con número de expediente y todo. Al igual que también está llegando un correo de la Dian, con logo de la Dian y número de caso. Al abrir el link, un hacker obtiene información personal. Ojalá puedan rotar este aviso y prevenir al mayor número de personas posible.

MANDÁRSELO A LOS GRUPOS DE AMIGOS URGENTE

NO ABRAN UN CORREO DE LA SIGUIENTE DIRECCION policia@gobierno.es o asesorjuridico@dian.gov.org

El correo en cuestion contiene un troyano que captura las claves y contraseñas de banca online, correos, etc.. Proviene de una pagina de Brasil, y esta recién salido del horno.

REENVIALO PARA MAYOR SEGURIDAD

Si te llega esta información, no la reenvíes ya que el contenido es totalmente falso, dado que se alerta de un virus que no existe. Por lo tanto, lo mejor es hacer caso omiso de esta cadena de mensajes y no compartir el texto para evitar que el bulo aumente.