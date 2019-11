Planes en Mallorca para este fin de semana

El otoño en Mallorca ofrece muchos opciones de ocio y culturales para disfrutar del fin de semana. Ya sea teatro, música, danza, actividades infantiles o ferias, son una buena manera de pasa el tiempo libre. Aquí hemos seleccionado algunas de las más destacadas para estos días:

■ Sonrisa Médica celebra su 25 aniversario. La ocasión bien lo merece y los payasos de Sonrisa Médica saldrán, de manera excepcional, del hospital para llenar con de sonrisas la Sala Gran del Teatre Principal de Palma. Por primera vez se podrán ver sobre un escenario los diecinueve payasos de la asociación que se reunirán para celebrar tan señalado cumpleaños. Sábado a las 18 horas.

■ Concierto de The Other Side . El espectáculo que se verá en el Auditòrium de Palma, este sábado a las 21 horas, permite al espectador viajar al pasado donde Pink Floyd era dueño y señor del panorama underground y psicodélico en los años 60 y 70. The Other Side, con Coming Back to Life Tour 2019 revive a Pink Floyd con una fidelidad y humildad absolutas interpretando todos los clásicos de la banda británica.

■ El Monaguillo regresa al Fesjajá. En esta ocasión presentará en Trui Teatre su espectáculo ¿Sólo lo veo yo?. A punto de cumplir 20 años subido a los escenarios hará un repaso de sus mejores monólogos, antología de sus divertidas reflexiones, y hasta un paseo por su infancia con las películas que más le han marcado. Sábado a las 21 horas.

■ Fira de Pollença. El Ajuntament de Pollença en colaboración con la Associació d’Artesans de la localidad organizan la que se celebra este domingo. Un repaso por los enseres propios de oficios antiguos y algunos aún presentes, con distintas muestras y exposiciones de oficios artesanos.

■ Los tres cerditos. El Auditórium de Palma acoge este domingo, a las 17horas, una fábula musical con personajes animales personificados. Esta versión, aunque actualizada, es muy fiel a la obra original con el plus de incluirle canciones muy divertidas con voces en riguroso directo.

■ Estrenos de cartelera. El delirante viaje en tren de Pilar Castro y Ernesto Alterio llega a la cartelera con Ventajas de viajar en tren, que tendrá que enfrentarse a la vuelta de Jennifer López a la gran pantalla convertida en stripper y el viaje nostálgico de Guillaume Canet con la segunda parte de Pequeñas mentiras.