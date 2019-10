El monologo de Andreu Buenafuente tras la sentencia del procés: «Veo más odio que diálogo»

«Es una opinión estrictamente personal», avisa Andreu Buenafuente antes de empezar a hablar de la sentencia del juicio del 'procés' durante el monologo que da inicio a su programa, Late Motiv, en Movistar.

El humorista, natural de Reus, quiso opinar ante la audiencia de la situación que se está viviendo en Cataluña. Con un semblante más serio de los normal, Buenafuente asegura: «Siento que hoy ha vuelto a ser un día oscuro para este país. Me parece que estamos ante el fracaso de la política entendida como un servicio público que debe atender todas las sensibilidades».

«Todas son todas. Yo pienso en la política en mayúsculas y no en la que parece que se está llevando ahora en la que todos hablan para sus convencidos con el único afán de aumentar la brecha que nos separa. No me gusta. Veo más odio que diálogo», añadió el catalán visiblemente enfadado.

"Soy un catalán en Madrid que hoy ha hablado con un montón de gente preocupada y la mayoría no eran independentistas". @Buenafuente #LateMotiv pic.twitter.com/pmpjaN81AS ? Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) October 14, 2019

El humorista quiso reflexionar sobre el inicio del problema y aseguró que vende más «el incendio actual que aquel bosque sucio y descuidado del que se partió». «En plena crisis, creo que no se supo encauzar el sentimiento de cientos de miles de catalanes que en 2012 pedían un referéndum. No se puso el asunto con franqueza encima de la mesa del estado español y todo el mundo empezó a cometer errores. Por todas partes», opinó el presentador de Late Motiv.

Además, a modo de reflexión personal y con la audiencia, Buenafuente quiso recordar algunos de los problemas que se han vivido durante todo el 'procés' independentista. «Se saltaron leyes, se reprimió con crudeza una votación simbólica, se instrumentalizo de forma partidista el Parlament de Cataluña por parte de todos, se encarceló preventivamente durante dos años, se abrió un juicio... Todo se bloqueó y los jueces sustituyeron a los políticos. Y ahí andamos».

El monologo del catalán se ha viralizado y en menos de 24 horas cuenta con