Ikea retira un babero infantil por riesgo de asfixia

Ikea ha alertado este viernes de la retirada del mercado de un babero infantil que comercializaba en sus establecimiento por suponer un riesgo para los bebés. El producto en cuestión es un pack de baberos, uno rosa y uno azul, de la marca MATVRÅ.

Según señala la empresa sueca estos baberos son peligrosos para los bebés por el botón de cierre de plástico, ya que este se podría desprender al tirar de la tela o al moderlo. Por lo tanto, el menor podría ingerir la pieza y se podrían producir episodios de asfixia.

La compañía ya ha advertido en su servicio de atención al cliente de la importancia de devolver los productos afectados. Este aviso llega después de que se produjeran dos casos de ahogamiento en Noruega y Reino Unido; en ninguno de los incidentes ha sido necesaria atención médica.

La directora de Negocio de Ikea en Suecia, Emelie Knoeste, ha aclarado que esta alerta no afecta al resto de baberos de la marca MATVRÅ que se pueden encontrar en la tienda, ya que los otros modelos no presentan ningún riesgo al no contar con un sistema de cierre.