Koldo Royo, un viaje gastronómico a China

Un intenso viaje a varias regiones de China es el que está realizando el cocinero vasco afincado en Mallorca Koldo Royo. El chef ha elegido este destino con el objetivo de ‘cocinar’ futuros acuerdos de colaboración con empresas de alimentación y escuelas de cocina, ademas de estudiar la posibilidad de celebrar en Mallorca un campeonato mundial de cocina que se celebra en Pekín cada cuatro años.

Acompañado por el cocinero chino Quinto Ye, residente en Palma, Koldo se ha reunido con la Federación Nacional China de Cocineros y Pasteleros. «En la ciudad de Hangzhou hemos hablado de la colaboración entre Ascaib, la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, y Zhejiang Commercial Vocational and Technical College y Zhejiang Business School.

La ideas es intercambiar profesores y difundir la cultura de Baleares y España en un sentido y en otro», comenta Koldo.

Durante la estancia, Koldo ha intercambiado impresiones con 40 de los mejores cocineros del país asiático. «En la ciudad de Wenzhou me he reunido con empresarios de productos, he visitado mercados y trabajado junto a cocineros para conocer la cocina tradicional de este país».