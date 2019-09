Fallece Cokie Roberts, destacada periodista estadounidense

Cokie Roberts, periodista pionera de la National Public Radio (NPR), la red de radio pública de Estados Unidos, y ABC News, murió el martes a los 75 años en su casa de Washington tras complicaciones por un cáncer de mama, dijo su familia en un comunicado.

Roberts trabajó en radio como corresponsal extranjera para CBS y fue corresponsal del Congreso para NPR en la década de 1970. Se convirtió en una prominente comentarista política en ABC News, donde fue analista jefe del Congreso para la cadena.

El presidente de NPR, Jarl Mohn, llamó a Roberts una de las «madres fundadoras» de NPR en un comunicado donde la describió como «la voz confiable con la que los estadounidenses cuentan cuando surgen noticias políticas».

Roberts ganó numerosos premios por su trabajo, entre ellos tres Emmy. Deja a su marido por 53 años Steven Roberts, dos hijos y seis nietos, dijo la familia en un comunicado.

