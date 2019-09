Una mallorquina representará a España en el certamen Miss Internacional Mundo

El pasado sábado por la noche se celebró en la isla de Fuerteventura la final del certamen nacional Miss Internacional España, cuyo premio, a quien se proclamase como tal, era viajar a Tokio a disputar el Miss Internacional Mundo, que se celebrará a principios de noviembre próximo. Bueno, era eso y pasar una semana inolvidable en Fuerteventura, viviendo una gran experiencia y haciendo amigos, además de llevarse a casa la corona y la banda nacional.



Se dio la casualidad de que a dicho certamen acudieron dos jóvenes y bellas mallorquinas, Victoria Bonet, Miss Internacional Baleares, y Claudia Cruz, Miss Internacional Murcia, que además son amigas. Es más, Claudia no solo recomendó a Victoria que se presentara a Miss Internacional Baleares, sino que, además, la presentó a los de la organización.



Este domingo llamamos a Claudia. Iba camino del aeropuerto de Fuerteventura, desde donde volaría a El Prat para, por la noche, aterrizar en Son Sant Joan, con sus padres y hermano, que habían estado con ella Canarias. Tras felicitarla, nos dijo que «de verdad que en estos momentos me siento muy feliz».

Cuando seas abuela, ¿cómo le vas a contar a tus nietos que siendo mallorquina ganaste, representando a Murcia, el título de Miss Internacional España?

—Pues les contaré que tras haber sido Miss World de Balears 2016, me presenté a Miss World España y no hice nada. Así que, tres años después, con más experiencia, le dije a la organización nacional que quería volver a presentarme, y me recomendó que lo hiciera por Murcia, cuya plaza estaba libre y... Me he presentado, he ganado.. !Y soy muy feliz!

Al encontraros en Fuerteventura, ¿cómo os habéis llevado Victoria y tú?

—Muy bien, y apoyándonos en todo momento. Todas sabíamos que solo podía ganar una.

¿Cuál fue para ti la candidata que veías que podía ganar?

—La de Madrid. Estaba muy bien preparada y... Pues que ni siquiera llegó al Top 5, a las cinco finalistas.

¿Estudias, trabajas...?

—Estudio Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Rey Juan Carlos. Estoy haciendo tercero. Cuando termine, me especializaré en publicidad relacionada con el cine.

Vas a ir a Tokio, lo cual supone que vas a tener que dejar de estudiar casi un mes...

—No hay problemas. Me examino en diciembre, por lo que me pondré a estudiar cuando regrese a Madrid, dentro de un par de días, y cuando vuelva de Japón. Valdrá la pena esforzarse. Además, soy de las que cree que si uno se esfuerza, puede conseguir lo que se proponga.

Por último, dijo que habla inglés, –«que me vendrá muy bien en Tokio»–, que no tiene novio, que de Murcia solo conoce Cartagena, y que en Fuerteventura lució vestidos de Tania Presa.