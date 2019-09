El humorista mallorquín Jaime Gili, en ‘First Dates’

Jaime Gili es un humorista mallorquín que está de moda, y que trabaja en Palma y en Madrid, allí concretamente en La Chocita del Loro, en plena Gran Vía. Jaume, además de monologuista, canta canciones de humor.

Este pasado lunes por la noche estuvo en First Dates y lo hizo por dos razones, según confesó por la mañana tomándonos un cortado en La Primavera, frente a Sant Miquel: para promocionarse como cantante y humorista, y por ver cómo era el programa por dentro siendo participante.

Le correspondió como pareja una guapa malagueña llamada Sonsoles, quien le comparó físicamente con Pablo Alborán y con la que quedó para una segunda cita, aunque al día siguiente la llamó para decirle que le gustaría ser solo un buen amigo.

«Primero –dice Jaime–, si en el programa dije que sí a una segunda cita fue porque no me gusta decir que no a la gente, y segundo, porque estando allí me di cuenta de que en la casa de mi corazón todavía tengo una okupa, lo cual me pone en la encrucijada de si la echo o le arreglo el termo del agua caliente y le pido que se quede a vivir en él para siempre. La okupa de mi corazón se llama Marina».

Cantar con Tomeu Penya

Mientras tanto, Jaime Gili sigue a caballo entre Palma y Madrid, «pues no todo el mundo puede trabajar ahí, y más en un local de la Gran Vía. Por ello, siempre estoy creando.... Aunque tengo una asignatura pendiente que no sé cómo resolveré. Pero lo seguiré intentando». ¿Y qué es?, le preguntamos un tanto intrigados.

«Tomeu Penya tiene unas canciones muy buenas... En realidad creo que todas lo son, porque dicen algo. Pero de ellas me quedo con una, Aquí ho fan bo. Y esa me gustaría cantarla con él. O que él cantara conmigo, aunque solo fuera el estribillo».