¿Qué alternativas tienen las mascotas en verano?

Con el verano llegó la preocupación por aquellos que tienen un perro en su casa: dónde dejarlos, buscar qué hoteles aceptan mascotas, qué playas son aptas para ellos y cuáles son los bares Dog Friendly. Estos fueron los principales interrogantes para la vacaciones.

Sin importar la raza o el tamaño, estos caninos para muchos son parte de la familia, por lo que es importante no dejarlos solos y menos cuando las temperaturas son muy altas. La mejor opción en las calles de Palma son las terrazas bajo la sombra, donde perro y dueño pueden relajarse al aire libre, disfrutando de las vistas.

Este es el caso de Alex Zeballos y ‘Llonguet’, un mestizo black mouth cur de año y medio. Ambos disfrutan de la sombra en una cafetería cerca a la Plaça Major. «Es difícil moverse con ‘Llonguet’ porque es de una raza grande, pero es mi hijo, siempre está conmigo en casa o en el trabajo, me da alegría. En verano suelo llevar agua conmigo; si siente calor, la tira al suelo y se las apaña».

Mar Maura y su poddle ‘Tua’ intentan no separarse nunca. «Cuando me voy de vacaciones suelo dejar a ‘Tua’ con mis padres, aunque siempre que puedo me la llevo conmigo a donde vaya. Es como mi hija, viene de tiendas o cuando salgo con amigos». Entre los caninos viajeros está ‘Lola’, una mestiza mallorquina de 11 años. Vuela desde Argentina todos los veranos para disfrutar del sol de Mallorca. Alejandra, su dueña, afirma que «’Lola’ es mi compañera de viajes y de vida. Es fácil transportarla porque es pequeña. En invierno vamos a Argentina para no perdernos el verano de allí».

Otro viajero es ‘Max’, un bulldog francés de 6 años que por su raza no puede ir en avión y debe trasladarse junto a su dueña, Denise Pons, en barco. «Además de viajero, le encanta salir, su vida es comer y pasear. Si me voy de vacaciones y ‘Max’ no puede venir conmigo, busco a alguien recomendado que cuide perros. ‘Max’ me da alegría, no imaginaría mi vida sin él, siempre salimos juntos, aunque aveces es difícil encontrar bares que acepten perros».

En otros casos, algunos deciden viajar con sus perros sin dejarlos nunca solos. Buscan hoteles que acepten mascotas. Por ejemplo, ‘Clarise’, una pitbull muy amistosa que no se queda sola en verano. «No la dejaríamos sola porque confía en nosotros. Si no aceptan perros, no vamos. ‘Clarisse’ y nuestros pitbulls son nuestros hijos, no podríamos dejarlos en nuestras vacaciones».