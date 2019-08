El mayor crucero gay, en Palma

El mayor crucero gay para ambos sexos hizo escala este lunes en Palma en un viaje fletado por Holygay con 3.191 pasajeros, de los cuales 3.144 son hombres y 47 mujeres. El Oasis of the Seas, que visita Palma cada semana, ha llegado a Mallorca con una clientela sólo LGTBI, cada vez más frecuente en los viajes en crucero. Así, no es la primera vez que un buque con este pasaje hace escala en Mallorca, aunque sí ha sido el más grande, al pertenecer a la clase Oasis, que encabeza el ránking mundial. Sin embargo, en estos momentos el nivel de ocupación ronda el 50 %, ya que normalmente navega con 6.300 cruceristas.

Diversas nacionalidades han abordado este barco, que zarpó el pasado domingo desde el puerto de Barcelona. Serán unas vacaciones inolvidables para muchos de estos viajeros, que buscan relajarse en un ambiente de mucha fiesta y entretenimiento, además de conocer ciudades, su gastronomía y su cultura. Un grupo de amigos afirma que la duración del crucero es de ocho días e incluye «actividades en la gran piscina, shows nocturnos y lujosas cenas preparadas por el chef con estrella Michelin Michael Schwartz».

Un grupo de mexicanos comenta que han venido exclusivamente para este famoso crucero, se lo están pasando increíble y aunque no sea su primera vez en Europa, les gusta esta alternativa de hacer turismo con un ambiente de mucha diversión.

Las siguientes paradas son Marsella, Florencia, Roma y Nápoles. Algunos viajeros se acercaron este lunes a la Catedral y a todo el Casc Antic.