Miriam Sánchez vende sus prótesis mamarias y su coche por Twitter

Miriam Sánchez ha vuelto al foco mediático tras las últimas publicaciones en sus redes sociales. La ex de Pipi Estrada abandonó hace años la televisión para centrarse en el cuidado de su hija, fruto de su relación con el periodista.

La exasesora del amor en Mujeres y hombres y Viceversa acaparó la atención de sus seguidores hace unas semanas cuando mostró su nuevo aspecto en Twitter. La imagen actual de la que fuera actriz porno dista mucho de la que lucía en los programas de Mediaset.

Miriam, antes conocida como Lucía Lapiedra, compartió unos vídeos y unas instantáneas en los que se apreciaba un importante aumento de peso, además de un cabello bastante más oscuro que su habitual melena rubia. No contenta con su nueva imagen, decidió someterse hace pocas semanas a una operación estética que ha compartido con todo lujo de detalles en sus redes sociales.

¡Chicos, aquí me tenéis! Soy yo justo al finalizar la cirugía que me he realizado esta misma mañana. ¿Qué os parece el resultado? Aún me queda un caminito de recuperación pero... ¡me encanta el resultado a primera vista!

¡Gracias @CentroCEME_ por dejarme tan bien! pic.twitter.com/rG8PNilmac