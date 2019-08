Una antigua actriz Disney se pasa al cine porno

Bella Thorne, conocida actriz Disney que interpretó a CeCe Jones en la serie Shake It Up, entre otros muchos papeles, se pasa al cine porno. De la mano de PornHub, la también cantante ha dado el salto al cine para adultos como directora de la película Her & Him.

Nacida en octubre de 1997, Thorne presentará su primera película para adultos en The Oldenburg Film Festival en Alemania, un filme que, según PornHub, presenta a «un chico de veintitantos años que se topa con un mensaje sorpresa en el teléfono de su novia, interrumpiendo su rutina matutina y convirtiendo todo en un encuentro sexual fuera de control. La película está protagonizada por los conocidos actores de entretenimiento para adultos Abella Danger y Small Hands y presenta música del rapero Mod Sun».

El debut como director de Thorne es parte de la serie Visionarios Director de Pornhub, que presenta películas de debut de directores invitados inesperados para diversificar la producción porno y ayudar a crear contenido más variado con múltiples tipos de espectadores en mente.