Beatriz Rico incendia la red y acusa a ‘Cuore’ de manipular

La tensión macerada durante largo tiempo estalló, y la actriz Beatriz Rico cargó con dureza en las redes sociales contra la revista Cuore. Todo se sobrevino a raíz de la publicación de una imagen de la intérprete asturiana acompañada de unos comentarios, tras la asistencia de Rico a un estreno cinematográfico.

La revista del corazón lanzó algunos dardos a la actriz y esta, lejos de dejar pasar la oportunidad, contestó.

Según Cuore «no veíamos a la actriz desde hace un siglo y se ha superado en su reaparición. El conjuntito ombliguero con puntillita y arrugado no es nada comparado con las botas ¿blancas? que están ya para tirar». «¿De dónde ha salido?» se pregunta la mordaz publicación.

A la izquierda, foto del estreno. A la derecha foto del mismo estreno con comentarios ofensivos de la “revista” @cuore . Manipuláis las fotos, verdad? Ah! Hacía “un siglo” que no me veías porque trato de no ir a los photocalls dónde estáis vosotros. Qué triste vivir de esto. pic.twitter.com/6BfsFUejSo