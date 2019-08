¿Qué hacer en Mallorca este fin de semana?

El verano avanza, pero sigue repleto de propuestas culturales y de ocio para estos días. Aquí hemos seleccionado algunos de los mejores planes para disfrutar del ocio en Mallorca.

■ Artdemossa. El arte, la música y la magia se dan cita la noche del 2 de agosto en el pintoresco pueblo de Valldemossa. Artdemossa 2019 se suma este año a la conmemoración del primer centenario de la muerte del Archiduque Luis Salvador.

■ Lluc a peu. Tras la anulación de la edición del año pasado, vuelve uno de los acontecimientos sociales más importantes de Mallorca. La marcha des Güell a Lluc a peu se celebrará este sábado a partir de las 21 horas. Si tienes pensado acudir aquí te dejamos algunos consejos para llegar a la meta sin problemas.

■ Concierto de Village People. Derrochando energía y haciendo gala de una gran simpatía, Village People convertirá el escenario de Port Adriano en una discoteca neoyorquina de los años 70 y 80. Con éxitos como Macho Man, Cant´t stop the Music, Let´s go back to the dance floor, In the Navy o la mítica Y.M.C.A los reyes de la música disco regresan a España demostrando ser una de las bandas más rompedoras y divertidas de la historia de música.

■ Ballet de Moscú. Regresa con una de las grandes propuestas del ballet clásico: El Lago de los Cisnes, una obra con la que Tchaikovsky creó una composición de extraordinaria belleza, refinada y elegante y que representan en su versión original. Es una función fresca y popular, donde los elementos tradicionales del ballet se funden con una narración poderosa, de gran vitalidad sonora. Sábado 3 de agosto a las 21 horas en el Auditórium Sa Màniga.

■ Joan Miquel Oliver. Recala en el Castell de Bellver uno de los mayores genios de la música experimental contemporánea, Joan Miquel Oliver Ripoll. En el evento Sons de Nit 2019 de este sábado, a las 21 horas.

■ Manuel Carrasco. La gira La cruz del mapa, una de las más importantes de 2019, recala este sábado (22 horas) en Son Fusteret.

■ Auba Murillo. La mallorquina que enamoró a los coaches y espectadores del programa televisivo La Voz, viene para sorprender en un lista de conciertos muy íntimos que hará parada en ciudades como: Madrid, Girona, Barcelona, Valencia y Mallorca. Tras llegar a la semifinal del programa musical, la cantante estará en La Movida para dar uno de sus conciertos, que seguro será emotivo, dulce y con mucho talento. Sábado a las 22 horas.