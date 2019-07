Duro enfrentamiento entre Cepeda y la madre de Chenoa

El que fuera concursante de Operación Triunfo en la edición de 2017, Luis Cepeda, y la madre de la también extriunfita Chenoa, Patricia Falomir, se han enzarzado en una discusión por Twitter.

Cepeda, que ya ha protagonizado alguna que otra polémica por las redes, leyó el pasado mes de junio una carta de una fan en voz alta, mientras la joven entusiasta estaba presente y sufriendo por vergüenza.

Ocurrió durante una firma de discos, y fue entonces cuando Falomir, quien utiliza el pseudónimo de Constanza Zurieta en Twitter, escribió: «No me gusta la manera de relacionarse con los fans que tiene Cepeda, ¿Está claro?». Al parecer, también llamó «niñato» a Cepeda, aunque acabó eliminando el mensaje.

Pido a los que me siguen que no tomen parte en este rifirrafe,es solo MI opinión,no me entra en la cabeza según que actitudes y listo,como le habrá pasado a más de un@ con mi hija,y ya está!! Gracias a todos!!