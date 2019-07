El novio de Paula Echevarría se retira

Miguel Torres, exjugador del Real Madrid y del Málaga y actual pareja de la actriz Paula Echevarría, ha anunciado este jueves en una carta a través de la Agencia EFE su retirada del fútbol profesional con un emotivo texto.

El deportista ha querido dar las gracias a todos los empleados de su último club -el andaluz-, donde tenía un año más de contrato, al equipo de su vida, el blanco, en el que comenzó a jugar a los 7 años, y a Getafe y Olympiacos, sus otros clubes de trayectoria.

Miguel Torres, internacional sub'21 con España, ha tomado esta decisión antes de cumplir los 34 años y después de una amplia trayectoria en la que conquistó dos Ligas y una Supercopa de España con el Real Madrid, una Superliga de Grecia con Olympiacos y jugar posteriormente en el Getafe y en el Málaga.

«Hola a tod@s!!: Me gustaría dirigirme a vosotros desde el corazón para deciros que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Han sido 25 años increíbles desde que empecé en la cantera del Real Madrid hasta hoy que decido cerrar la mejor etapa de mi vida. [...] Me siento muy orgulloso de haber hecho muchos esfuerzos, sacrificios, errores y aciertos. No me arrepiento de nada, ya que los aciertos y más los errores, me enseñaron a ser mejor día a día».

Además, Torres ha querido hacer una mención especial a la influencer en su comunicado: «Gracias Paula, por apoyarme y darme siempre los mejores consejos y tu cariño incondicional».

Miguel Torres Gómez (Madrid, 1986) debutó a las órdenes de Fabio Capello en el Real Madrid, y si bien su posición de inicio fue la de lateral derecho donde comenzó dando enseguida réditos con sus pases a Raúl y Van Nistelrooy, su polivalencia le hizo jugar tanto en Real Madrid, Getafe, Olympiacos y Málaga como lateral izquierdo e incluso defensa central.