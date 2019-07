El chico de «pim pam, toma lacasitos» reaparece diez años después

Hace diez años un chico llamado Ares protagonizó uno de los primeros vídeos virales de la historia de nuestro país. El joven fue grabado por el programa Callejeros durante un control de alcoholemia y soltó una serie de frases que le hicieron saltar a la fama.

¿Quién no recuerda el «pim pam, toma lacasitos» o «viva España, viva el Rey, viva el orden y la ley»? Pues ahora, una década después, Ares ha reaparecido en una campaña de Michelin a favor de la conducción responsable. En el vídeo que protagoniza aparece junto a la empresaria Cristina Ureta en Soria, localidad en la que vive y trabaja como albañil.

Al ser preguntado sobre el momento que le hizo viral recuerda: «Fuimos una noche de fiesta, una de tantas, con un par de colegas. Nos pusimos como atunes y a la salida de la discoteca nos estaban esperando. Yo me vine arriba, vi la situación y ya nada. Me puse a hacer el payasete».

Explica que en su casa no le dieron mucha importancia al incidente, ya que estaban acostumbrados a su comportamiento. Aunque, eso sí, asegura que «ese no soy yo, es el 'lacasitos'. Era muy joven y descerebrado».

Además, ha querido mandar un mensaje de responsabilidad y concienciar sobre la importancia de no beber al volante: «No puedes conducir borracho. Ya no es solo por ti, es por las demás personas que van en la vía y no tienen la culpa de que tú vayas borracho».