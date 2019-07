La ONCE presenta un libro en braille sobre el 'variat' mallorquín

La ONCE ha editado en braille un libro sobre el 'variat' mallorquín, un «icono» de la gastronomía popular de Mallorca con el objetivo de acercar este plato y «sus secretos culinarios» a las personas ciegas o con discapacidad visual grave.

Según ha informado la ONCE en un comunicado, el texto es una obra editorial con 18 cocineros de la isla y 20 bares o restaurantes, que ofrecen «una visión tradicional y de vanguardia de unos de los legados gastronómicos, el 'variat' mallorquín».

El delegado territorial de la ONCE en las Islas, José Vilaseca, acompañado por el chef Antoni Coll, del restaurante Can Prim, de Santa Eugenia; y el bodeguero Ramón Servalls, de Macià Batle, han presentado la edición en Braille del libro editado por Disset Edició, Ràdio Mallorca Cadena SER y SER Foodie.

Cabe recordar que el 'variat' tiene sus orígenes en los años 50 y 60 del siglo XX, con la llegada de los turistas que, según los expertos, buscaban degustar un variado de tapas. Ante esta situación, en una fonda se atrevieron a poner en una cazuelita una cucharada de cada uno de los platos que tenía preparados para el almuerzo.

Los 'embajadores' son Tomeu Arbona, Javier Bermudo, Miquel Calent, Bernabé Caravotta, Marga Coll, José Cortés, Miquel Gelabert, Andreu Genestra, Tomeu Lassio, Pau Navarro, Ariadna Salvador, Catalina Pieras, Toni Pinya, Igor Rodríguez, Koldo Royo, María Salinas, Maria Solivellas, Santi Taur y Tomeu Torrens.

Y los locales en los que se puede degustar este típico plato son Café Aràbic, Bar Bosch, Ca Na Martina, Ca'n Beia, Can Frau, Can Melis, Can Menescal, Can Prim, Casa Miss, Cas Cotxer, Bar Cifre, Clandestí Taller Gastronòmic, Es Pont, Es Rebost, Bodega La Rambla, Bar Mavi, Bar Micar, Bar Mingo, Sa Plaça y S'Estanc Vell.