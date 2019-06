«El tumor no tiene cura, este tío va pa' la sepultura», el polémico reggaetón de unos MIR

Siete residentes de la especialidad de Urología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) han protagonizado un vídeo musical que versiona Con Altura de Rosalía. La polémica por la letra está servida. Lejos de hacer reír, lo que ha provocado han sido muchas críticas.

El videclip está grabado en varias dependencias del hospital y aparecen los médicos caracterizados con un estilismo típico de los cantantes de reggateón. Y entre los versos de la canción, se puede escuchar frases como «venía muy verde y son soltura, nunca había sondao' ninguna churra», «el tumor infiltra, no tiene cura, este tío va pa' la sepultura», «doy una sesión sobre el Kentera, qu'es para las viejas que se mean» y «aquí, en urgencias, no palpamos huevos».

Por su parte, el hospital ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. El Colegio de Médicos de Asturias someterá a un juicio ético el vídeo y de confirmarse la violación del código deontológico que señalan, la falta sería incorporada al historial colegial de los autores.

La Asociación de Usuarios de la Sanidad del Principado de Asturias (Asencro) ha asegurado que el vídeo supone un «escarnio» para los pacientes. «Los hospitales no son estudios de televisión, si quieren cantar o bailar, que lo hagan en sus casas», han afirmado.