Así éramos con quince años, un desternillante hilo de Twitter

Dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor pero no es cierto. A algunos, como a los buenos vinos, los años los cambian para bien. Basta con echar la mirada hacia atrás y comprobar cómo somos en el presente y cómo éramos entonces.

Los quince años, esa tierna edad en la que la adolescencia está en su plenitud y no somos ni muy adultos ni muy críos, son un periodo crítico en la vida. La edad del pavo en ebullición se presenta como todo un reto para padres y madres, pero también para los chicos y chicas adolescentes, que emprenden una fase vital llena de cambios, muy bonita pero también desconcertante.

Fijándose en ese periodo una usuaria de Twitter, luli gia, propuso publicar las peores fotos con quince años para realizar un álbum coral que reflejara aquello de que es sanísimo reírse de uno mismo.

Empezó ella misma con una imagen preciosa, vestida con un bonito vestido blanco acariciando un arbusto.

Las veladas especiales y celebraciones como presentaciones en sociedad y graduaciones son un momento muy importante en esta etapa juvenil. Por eso muchas fotografías de otros usuarios reflejan esos momentos, como la que sigue de una chica con un vestido monísimo. Lástima de la pared.

Fiestón por todo lo alto y hueco en la pista de baile para darlo todo. ¿Qué puede fallar?

eran los 15 de mi mejor amiga, hicieron pasar a todas mis amigas con sus respectivas parejas a bailar el caño, yo era la única soltera y me hicieron bailar CON EL QUE ACOMODABA LAS LUCES DE LA DISCOTECA pic.twitter.com/RlwQ1Cqjii

En ocasiones no todo sale como se planea. Por suerte las fotografías están ahí para inmortalizar el momento y darnos la posibilidad de echarnos unas risas tiempo después.

me tiraron para arriba, no me agarro nadie pic.twitter.com/RnugPx83B8