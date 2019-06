El emocionante 'funeral' de una madre elefante a su cría

Uno de los vídeos virales más emocionantes del momento refleja a una madre elefante asiático transportando el cuerpo de su pequeña cría muerta, un «cortejo fúnebre» que demuestra que «su familia no quiere abandonar a su bebé».

El vídeo, compartido en primera instancia Parveen Kaswan, un influencer indio con miles de seguidores en Twitter, empezó a correr con virulencia hace unos días, y numerosos medios de comunicación de todo el mundo han recogido la escena.

This will move you !! Funeral procession of the weeping elephants carrying dead body of the child elephant. The family just don’t want to leave the baby. pic.twitter.com/KO4s4wCpl0