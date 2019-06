El actor Michael Sleggs revela que sufre una grave enfermedad

El actor Michael Christian Sleggs, de la comedia británica This Country, ha desmentido que sufra cáncer aunque ha admitido que parece una grave dolencia. El actor ha explicado a través de su cuenta de Facebook: «El viernes pasado estaba seguro de que no estaría aquí la semana que viene, pero milagrosamente mejoré durante el fin de semana».

Sleggs ha criticado que algunos medios anunciaron que tenía cáncer terminal: «Les aseguro que estaba tan sorprendido como ustedes». En el mismo mensaje el actor ha aclarado que ha recibido cuidados paliativos por la insuficiencia cardíaca que sufre: «No sé cuánto tiempo va a durar esta mejoría, pero voy a tratar de mantenerme vivo todo el tiempo que pueda».

El intérprete explicó el pasado 22 de mayo, en la misma red social, que el deterioro de su estado de salud «fue bastante rápido». «Hola amigos, como muchos de ustedes probablemente saben, he pasado bastante tiempo dentro y fuera del hospital en los últimos meses. Esta última vez, he llegado al final de mis opciones, así que me han enviado a casa para vivir lo que me queda».

El inglés de 33 años comentó que esta «no es la forma ideal en que deseaba que sucedieran las cosas y mi familia está lidiando con un gran dolor». Asimismo, quiso agradecer todo el apoyo recibido: «Sólo quería decir que amo a todos los que están leyendo este post».

Christian Sleggs interpretaba a un personaje que sufría cáncer en This Country. El pasado 1 de marzo su salud empeoró y así lo hizo saber a sus seguidores: «Creo que me estoy quedando sin vida». Sleggs ha confesado que su fe cristiana le ha ayudado a aceptar su diagnóstico y que lee la Biblia a diario.