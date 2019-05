EN DIRECTO | El concierto de OT 2018 en el Palau de Sant Jordi

Sigue en directo el tercer concierto de la gira de OT2018 en el Palau de Sant Jordi de Barcelona. Los triunfitos recorrerán todo el territorio español durante este verano.

Los concursantes del programa de La 1 vuelven al escenario donde se subieron por primera vez tras el talent show. A partir de las 21.00 horas se retransmite a través del canal oficial de Youtube de Operación Triunfo el evento en directo.

Tal y como explica RTVE en su página web: «Los participantes de esta edición, volverán a cantar canciones como 'This is me, 'El ataque de las chicas cocodrilo' o 'Toxic'. El ganador de la edición, Famous, se lucirá otra vez con 'Uptown funk' y Julia, Natalia y Alba pondrán a bailar a todo el Palau con 'Este amor no se toca'. Además también sonará 'La venda' y como Carlos Right adelantó en una entrevista en el Instagram de Playz, 'Se te nota' estará en la gira y en esta ocasión será cantado ante 20.000 personas».

Este sábado los concursantes de OT2018 actuarán en Bilbao y dentro de una semana en Sevilla. También realizarán conciertos en Granada, Palencia, Mallorca, Valencia, Málaga, Gijón, Cádiz y Almería.