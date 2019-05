¿Descongelar la comida a temperatura ambiente o con el microondas?

¿Eres de los que descongela los alimentos con previsión a temperatura ambiente?, ¿o eres de los que tira de microondas a última hora? Cuando muchos pensábamos que esto último era lo más desaconsejable, una experta en seguridad alimentación ha tirado abajo en Twitter nuestra teoría nada científica.

Gemma del Caño ha explicado a los usuarios de la red social que descongelar a temperatura ambiente es la peor de las opciones posibles, ya que al subir la temperatura del alimento se puede contribuir a la proliferación de bacterias. Mejor, sostiene, usar el microondas en tiempos cortos.

NO SE DESCONGELA A TEMPERATURA AMBIENTE.

La mejor opción es el microondas. Parad cada poco para ir cambiando de posición de dentro a fuera y que no se cueza.

Si no os gusta, vale con agua fría, sin sacar del envase y sin agua estancada. Pero se gasta mucho agua innecesariamente! pic.twitter.com/LdbRQD53uL