José Urbano, una mirada a la naturaleza

«Mi mejor foto aún no la he hecho». Habla el fotógrafo mallorquín José Urbano, que, con sus trabajos ilustra portadas de revistas de moda internacionales y campañas de publicidad en grandes vallas, opis y autobuses. Pero realmente, José Urbano es delegado de la casa de ascensores Otis. «Llevo tan sólo 10 años haciendo trabajos de fotografía. Era supervisor en la empresa de ascensores y me apasionaba la fotografía y viajar, así que me compré una cámara réflex e hice un curso de fotografía. Me fui a Indonesia y el resultado fue espectacular. Ahora combino las dos profesiones», comenta Urbano.

Además de ser un apasionado de los safaris, Urbano se sacó todos los títulos de submarinismo para realizar buceo y captar la fauna marina. «Donde más viajo es a África y Asia. África porque me gusta el tema de safaris y los indígenas. Y Asia por el tema del buceo». Hace unas semanas regresó de Botswana donde ha pasado 20 días fotografiando, especialmente, elefantes.

«La fotografía me hace sentir realizado. Me gusta mucho la fotografía de animales, naturaleza y etnias. La moda me gusta, pero es un mundo muy artificial».

Dentro de unos días comienza una gran campaña que ha hecho para una marca de joyas que se verá en los autobuses y vallas publicitarias.

Muchas son las anécdotas que guarda de sus innumerables viajes. «Recuerdo que estaba en Uganda y llevaba varios días sin ducharme cuando vi un lago. Me metí y cuando me di cuenta estaba rodeado de hipopótamos. Salí volando». «En Filipinas, mientras hacía fotos submarinas se me enredó una serpiente muy venenosa en el brazo». Entre las curiosidades, destacar que José Urbano puede disparar «unas 10.000 fotos en siete días, para quedarme con cuatro o cinco». Urbano, quien en los últimos años viaja acompañado por Ronald Verhille ya está preparando su próximo destino. «En noviembre me voy a Indonesia 20 días para bucear».