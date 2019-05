Sara Carbonero, operada de un tumor maligno de ovario

Por si no fuera bastante con el infarto de Iker Casillas del que está casi ya recuperado, ahora ha sido su mujer, Sara Carbonero, la que ha desvelado que acaba de ser operada de un tumor. La periodista ha anunciado en su cuenta de Instagram: «La vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí […] Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada».

Por fortuna, la intervención se ha realizado sin complicaciones según revela Carbonero: «Todo ha salido muy bien. Afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente. Estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien».

Sus seguidores no han tardado en mandarle mensajes de ánimo afirmando que se trata de una mala racha de la que están seguros que saldrá.

Sara también lo tiene claro. «Sé que el camino será duro pero también que tendrá un final feliz. Cuento con el apoyo de mi familia y amigos y con un gran equipo médico», asegura.

La popular periodista también ha tenido palabras para sus compañeros de profesión, pidiéndoles «respeto y comprensión […] especialmente en estos momentos tan difíciles y delicados para mí y mi familia».