La cadena de restaurantes de Jamie Oliver entra en quiebra

The Jamie Oliver Group, cadena de restaurantes propiedad del popular cocinero británico Jamie Oliver, ha entrado este martes en quiebra, lo que resultará en el despido de 1.000 trabajadores, según ha anunciado la compañía.

«Estoy devastado por el hecho de que nuestros queridos restaurantes en Reino Unido haya entrado en quiebra. Estoy profundamente triste por este resultado y me gustaría darle las gracias a todas las personas que han puesto sus corazones y almas en este negocio a lo largo de los años», ha afirmado Oliver en su perfil de la red social Twitter.

I’m devastated that our much-loved UK restaurants have gone into administration. I am deeply saddened by this outcome and would like to thank all of the people who have put their hearts and souls into this business over the years. Jamie Oliver