Agustín Aguiló, un mallorquín en 'La Voz Senior'

La segunda gala de la edición de 'La Voz Senior' en Antena 3 contó con la presencia de Agustín Aguiló, un concursante mallorquín que a sus 66 años confesó que nunca ha tenido un contacto profesional con el mundo de la música.

Nadie lo diría viendo su interpretación. En su primera actuación, en las audiciones a ciegas del formato senior del programa de televisión, Aguiló hizo gala de su potente voz con el tema You are sunshine of my life de Stevie Wonder.

Todos se quedaron bastante impresionados al saber que era su primera vez encima de un escenario y, a pesar de que gustó mucho el mallorquín no pasó a la siguiente fase.

Sin embargo, Aguiló dijo que nada lo apartaría de la música y se mostró convencido de volver a intentarlo.