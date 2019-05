Alba Serrano embarca la música en yates de lujo

Alba Serrano es una conocida dj, que en los últimos tiempos se ha especializado en pinchar en barcos de lujo, lo cual no le ha ido nada mal, pues es un trabajo tranquilo y relajado, «en el que te conviertes en uno más de los que van a bordo en plan disfrute, y encima está bien remunerado. El verano pasado me fueron las cosas muy bien en ese aspecto. Espero que en este próximo ocurra lo mismo. Yo, al menos, estoy preparada».

Lo único que requiere este trabajo en barcos es una total y absoluta discreción, lo cual significa que no decir quién es el dueño, o la persona, o personas, que lo han alquilado, y ni quiénes van a bordo como invitados suyos. «También, alternando con los barcos y yates, he pinchado en hoteles de lujo y fiestas privadas, siempre para gente muy exclusiva, donde rigen idénticas normas de discreción y confidencialidad. Gracias a estos trabajos, me he dado cuenta de la gente famosa a nivel mundial que llega a la Isla y que pasa completamente desapercibida».

Por otra parte, en los últimos cinco años, Alba ha trabajado para la emisora de radio Club FM, en Son Castelló. «En ella alternaba mi trabajo como dj con el de directora administrativa y comercial, con lo cual aprendí mucho, sobre todo en estos dos últimos aspectos, pues lo de DJ lo lleva una en la sangre. Entonces, como mi jefe se retiró, hablé con él, le expuse que estaba dispuesta a continuar y me vendió la emisora, de la cual soy directora general y propietaria; ahora estamos instalados en un local de 200 metros cuadrados.»

«La emisora –dice– es Bubbles Club Radio FM 92, en la que también estamos realizando unos pequeños cambios en cuanto a música, que era muy cañera, por otra más chill out, lo cual ha sido un acierto, tanto es así que en restaurantes, pubs y otros lugares, como comercios y oficinas, se conectan a ella y la utilizan como hilo musical, pues la publicidad solo la emitimos cada hora. Además, contamos con 40 DJ, 15 de ellos de la Isla, que pinchan su música preferida, y como son tantos, la variedad es también grande». Enumera algunos: Cristian Varela, David Pen, David Morales, Óscar L, Coyu, Chus and Ceballos, Ricardo de León, Javi Bosch, David Alexa, Cris Marina, Torres de Lara, Nando Rodríguez, Karl 8, Andrea Momntra, Cañellas...

«Naturalmente, la música es la protagonista indiscutible de la emisora, lo cual no quita que también tengan cabida una serie de reportajes que promuevan la ecología, la vida sana, los deportes, o que conciencian sobre enfermedades, como el cáncer. Igualmente, entre los objetivos de Bubbles Club Radio FM 92 está que el oyente vea a la música como algo saludable y que promueve actividades para jóvenes».

Por otra parte, añade Alba, «Bubbles Club Radio FM 92 se puede escuchar online en todo el mundo, para lo cual deben de conocerse a través de www.bubblesclubradio.com». «Nos escuchan en Alemania, Austria, Argentina, Estados Unidos e Inglaterra. Es más, ya emitimos anuncios en inglés y alemán, pues nos los piden, lo cual es una buena señal. Y pues que ya puestos, nos pueden ver también vía streaming, a través del PC, móvil y tableta», finaliza.