El cantante y actor mallorquín David Ordinas, presentador del concurso ‘Jo en sé + que tu’ de IB3 TV

Su rostro puede ser conocido para muchos espectadores de IB3 Televisió y es que David Ordinas interpretó a Albert en la serie Amor de cans y a Ignasi Gibert en Treufoc. Ahora, este mallorquín, de Felanitx y residente en Madrid, vuelve a aterrizar en la televisión autonómica para presentar el concurso Jo en sé + que tu.

Actor, cantante, compositor y empresario, se estrena en televisión como presentador, «aunque he presentado eventos y galas, además de realizar cuñas de publicidad», asegura. David tiene 39 años y es padre de dos hijos. Estudió en el colegio Sant Francesc de Palma y sus veranos más inolvidables, incluso hoy en día, son los que pasa en Portocolom.

El nuevo espacio que producirá Mediapro y se realizarán en los estudios de Nova Televisió, se emitirá a diario y contará con tres equipos compuestos de tres personas que compiten para alzarse con un suculento bote económico. El próximo día 17 de mayo, se realizará un nuevo casting en el hotel Innside Palma Bosque, para quienes quieran participar.

Tras estudiar Turismo, David Ordinas comenzó en los conservatorios formándose y siendo componente del grupo Limit, con música heavy. «Aunque todo el mundo me decía que lo mío era la ópera, lo que realmente me enamoró fueron los musicales», cuenta el actor, siendo Los fantastic en la sala Mozart del Auditòrum su primer musical. Le siguieron Hermanas de sangre y muchos otros durante 15 años. Pero tras dos años de formación en el Circle in the Square, en Manhattan, le ofrecieron el papel de Bestia en La Bella y la Bestia, logrando el premio Butaca al mejor actor.

Por otro lado, junto al actor y buen amigo, además de socio, Pablo Puyol, Ordinas subirá al escenario de la sala Rívoli de Palma con «un espectáculo súper canalla», Venidos a menos. Pero ahora ha llegado el momento de Jo en sé + que tu, con el que a buen seguro enamorará y divertirá a los espectadores de IB3 Televisió.