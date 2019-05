Así era Mallorca y así es hoy

Buscar imágenes del ayer de Palma fue el primer objetivo. El flash se les encendió cuando fotografiaron los mismos lugares en la actualidad para que los ciudadanos pudieran comprobar cómo era su ciudad antes y cómo ha cambiado. En la actualidad, han ampliado el zoom no sólo a Palma, sino también a otros lugares de la Isla. Y el ‘revelado final’ se podrá ver el próximo otoño en una exposición que reunirá 60 imágenes de ayer y otras tantas de hoy y que, en principio, se exhibirán en el salón de actos de la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Los artífices de esta labor son cuatro entusiastas encabezados por Llorenç Miró, trabajador no docente de un centro educativo de Palma, quien comenzó con esta afición con una modesta colección de 200 postales antiguas y, posteriormente, se puso en contacto con varios coleccionistas, quienes les cedieron parte de sus imágenes.

En 2010 decidió hacer un blog, al que llamó Fotos Antiguas de Mallorca (FAM), pero dos años más tarde abrió su cuenta en Facebook «que se comió al blog», explica Miró. Poder contar con los fondos de la colección de Juan Estelrich Maymó, de más de 8.000 imágenes, supuso un gran espaldarazo.

Sebastià Bauzà, policía local, comenzó a enviar fotos a Llorenç y se hicieron amigos y, tras él, entró en el proyecto el trabajador de Emaya Pep Llodrà, quien también contaba con su propio archivo. El cuarto integrante de este grupo es José María Malleus, quien ha regresado a Mallorca tras haber desarrollado su labor profesional en la Península.

La página de Facebook empezó a crecer de forma exponencial y en la actualidad cuenta con más de 50.000 seguidores. En 2016, FAM organizó su primera exposición de fotos en la Tesorería General de la Seguridad Social. Al año siguiente, se animaron a publicar el libro Mallorca, otro tiempo..., con más de 130 fotografías inéditas. 2018 fue destinado al descanso y a seguir recopilando material y para 2019 están preparando esta exposición conmemorativa. «En principio, pensamos que todo ha ido a peor. Ha habido un crecimiento desmesurado, aunque quizás a alguno le gusta que el puerto esté lleno de barcos», comenta Miró. Llodrà añade: «Lo que más me gusta es ver cómo era Mallorca en los años 50».



Con un fondo de más de 12.000 fotografías, no les es complicado encontrar enclaves, pero sí plasmar la mima imagen en la actualidad. «Es muy importante la luz y nos tiramos horas para tomar una fotografía. Otro de los problemas es no poder tomar la misma imagen. Por ejemplo, la foto de la Plaça de la Reina está tomada desde el bus turístico, porque el hotel Alhambra, desde donde se hizo la foto original, ya no existe», comenta Miró.