Las Azúcar Moreno se marchan de 'Supervivientes'

Amenazaron hace una semana con abandonar el concurso, y este domingo han confirmado su salida. Las Azúcar Moreno se van de Supervivientes 2019. Las hermanas Salazar trasladaron en directo su decisión de dejar la isla: «Ya es definitivo, no hemos encontrado nuestro sitio aquí. No hacer un buen concurso sería más frustrante que abandonar el programa a estas alturas».

La salida de Toñi y Encarna no ha sentado nada bien en la cadena. El presentador de la gala de este domingo Jordi González aseguró a las ya exconcursantes que «la producción del programa se siente traicionada, les parece poco profesional su actitud».

Apelan a la derrota mental y así lo relataron ante la audiencia del programa de Telecinco. «Os damos nuestra palabra de honor de que las dos nos hemos levantado con el mismo sentimiento. Yo he pasado hambre y fatiga, pero tengo fuerzas, estoy sana. Es un problema de mi cabeza, que lucha contra mi cuerpo. Es imposible para mí, tengo la sensación de estar encerrada y no poder salir. Me entran ataques de ansiedad».