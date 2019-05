Se reactiva el desafío de los colores: ¿zapatos rosas y blancos o grises y verdes?

Dos años después de la opinión en las redes sociales se dividiese entre los que veían estas zapatillas de color rosa y blanco o gris y verde, se reactiva la polémica. La imagen de los zapatos se ha vuelto a compartir en Twitter y los usuarios se preguntan de nuevo, ¿de qué color son?

El debate está servido. Como era de esperar, las teorías son muchas y variadas. Según explica una usuaria de la red del pajarito, el zapato es rosa y blanco y según la luz o el flash de con el que se haga la fotografía puede verse verde y gris.

Otros no encuentran explicación al cambio de color de la prenda. La iluminación, el soporte, el retoque de la imagen, son muchas las opiniones en redes sociales.

THE REAL SHOE IS PINK & WHITE OKAY⁉️

The second pic was with flash & darkened, so it looks teal & gray. (depends on what lighting ur in) pic.twitter.com/FlbO3OEEuC