'El Cejas' se queda fuera de 'Got Talent'

El concursante mallorquín 'El Cejas' abandonó este lunes Got Talent tras revolucionar el programa de Mediaset con su El Dembow del Pimpin y su «placa placa». El joven quiso sorprender al jurado en la semifinal con La camiseta, una canción inédita compuesta por él mismo.

'El Cejas' llenó el escenario con este peculiar tema y sorprendió con su peculiar outfit protagonizado por un abrigo rosa de peluche. Aún así no logró convencer a los presentes y se quedó fuera del concurso.

Eso sí, quiso hacer un regalo a su principal detractor, Risto Mejide: una camiseta en la que se podía leer «Como te pongas tontito, castañazo que te llevas». Además, le entregó otra que tenía «para que se la dejes a tu novia para que me haga una historia (de Instagram). Como es influencer, así me hace promo a la marca».

El jurado respondió de una forma amable a Diego, el nombre real del influencer: «Tenía apuntada una valoración para tu actuación, pero me has demostrado que por encima del personaje está la persona. Hoy has hecho algo muy importante para la persona más importante para mí, que es mi hijo». Y añadió: «Como respuesta a eso te voy a demostrar que por encima del jurado está el padre, así que gracias».

Por el momento, se desconoce qué hizo 'El Cejas' por el hijo de Risto Mejide, aunque algunos medios apuntan que el mallorquín podría haber recibido al pequeño en el backstage.

Hasta hace escasos meses 'El Cejas' era un desconocido en el mundo de la televisión, aunque contaba con bastante popularidad en internet. A finales del año 2017 Diego comenzó en Youtube con un vídeo-tutorial en el que enseñaba sus técnicas para 'pelear en la calle'. Entre sus publicaciones también ha parodiado canciones de artistas como Bad Bunny o J Balvin.