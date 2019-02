Un aniversario de plata e institucional

Alrededor de 200 personas acudieron este jueves a la Sala Albéniz del Auditòrium para celebrar el 25 aniversario de la Indicación Geográfica Protegida Sobrasada de Mallorca. Al acto institucional, organizado por el Consejo Regulador que preside Jaume Ballester, acudieron autoridades, amigos, representantes de explotaciones ganaderas y de otros consejos reguladores de Mallorca.

Fue un acto sencillo e institucional en la que no faltaron los parlamentos. Ballester fue el primero en tomar la palabra. En su intervención, resumió la andadura del Consejo Regulador, agradeció el trabajo de los elaboradores, definió la sobrasada como «puntal de la cultura y gastronomía mallorquina», destacó el gran trabajo promocional de este producto y la publicación de un nuevo libro de recetas conmemorativo de este aniversario.

Después, Vicenç Vidal, conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, destacó que «ésta es una historia de un éxito. La sobrasada está identificada con nuestra forma de ser y con nuestra identidad». Cerró los parlamentos Miquel Ensenyat, presidente del Consell de Mallorca, quien hizo una defensa de lo nostro y destacó la importancia de mantener la tradición, además de incorporar la promoción y la innovación. «25 años para un colectivo significan muchas horas de trabajo, y muchas veces con el viento en contra. No hay nada más mallorquín que la sobrasada. Si los mallorquines no defendemos lo nuestro, no lo hará nadie». Concluyó con un comentario que despertó la risa de los presentes: «Si van alguna vez al médico y le dicen que no puede tomar sobrasada, cambie de médico», afirmó.

Después, comenzó un sencillo cóctel en el que se degustaron productos de los distintos consejos regulares, y un catering con la sobrasada como protagonista. Todo ello, regado con vinos de las DO Binissalem, Pla i Llevant y Vi de la Terra.