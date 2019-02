No hay sitio más extraño para pedir matrimonio a tu pareja que una tienda de ropa, pero sí, ha sucedido en Madrid. Este pasado fin de semana, y ante miles de clientes, un chico pedía la mano de su novia en el Primark de la Gran Vía de Madrid.

La tienda, siempre bulliciosa, se detuvo por unos minutos y los clientes se convirtieron en testigos de esta romántica e insólita petición que fue filmada por algunas de las personas que se encontraban allí.

Y allí también estaba él, rodeado de gente y preparado para convertirse en el protagonista del día. Micro en mano y bajando las escaleras centrales del local de Primark mientras cantaba You raise me up, el novio se dirigía hacia la chica, que se encontraba en el vestíbulo.

Y como no podía ser de otra forma, ella respondió con un sí rotundo que motivó los aplausos y los gritos de todos. Las imágenes fueron compartidas en las redes sociales, donde esta pedida de mano en Primark se ha viralizado. Y las reacciones, como no se podía esperar de otra manera, han sido de todo tipo:

Ya hay que ser cutre jajajaja — Bea Ponte (@Beapnt) 17 de febrero de 2019