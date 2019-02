Aluvión de quejas por la paralización del servicio de internet de Vodafone

Miles de usuarios han utilizado las redes sociales para expresar sus quejas por la paralización del servicio de internet de Vodafone. Lo han hecho haciendo uso, claro está, de sus datos móviles, porque a la wifi ni estaba ni se la esperaba; un hecho que ha motivado el enfado justificado de los clientes que pagan religiosamente por un servicio que no se les ofrece, y que ha convertido el nombre de la compañía en uno de los principales temas de conversación de la mañana en Twitter.

Otra de las reclamaciones más extendidas de los usuarios es la información que los servicios de atención al cliente de la telefonía ofrecen, que en muchos casos es escasa o directamente nula, a tenor de lo que ellos mismos publican en las redes sociales.

Vodafone falla desde hace 6h. El problema no es que falle, el problema es que hay cero información de qué ocurre si no tienes y tienes que tirar de terceros para ver mapas de calor y gráficas de incidencias. pic.twitter.com/IOU4cp1JB1

Además de cientos de usuarios anónimos, otros con perfiles más seguidos y públicos, que precisamente se sirven de internet para su trabajo, han sufrido las consecuencias de la paralización, de la que por el momento, se desconoce la razón exacta que la ha motivado.

No hay derecho a esto. Estoy pagando casi 100€ de factura CADA MES y me estáis dando este servicio. Esto es mi puto trabajo y me estáis imposibilitando el poder hacerlo. Ya está bien. Que os jodan @vodafone_es



Mañana me doy de baja. pic.twitter.com/5HiyQabrfc