Grafitti con premio

Ana Paula Patane, argentina de Buenos Aires, con cinco años de residencia en Mallorca, profesora de educación física, aunque como tal, y por cuestiones de convalidaciones, no puede trabajar aquí, por lo que tiene que ejercer como monitora de comedor en un colegio privado, es, además, pintora de arte urbano o graffitis (firma sus trabajos como Patane ó @patane_art), al que, como bien dice, ha llegado y ha besado el santo, pues con el poco tiempo que lleva pintando a gran escala, ha ganado el primer premio del concurso Street Art, de Inca, y ahora el ‘Concurs i video Art Urbà comerços barri’, organizado por la AVV de Santa Pagesa, con el apoyo del Ajuntament de Palma. Certamen en el que participaron ocho artistas pintando puertas de comercios de la zona de Blanquerna el pasado mes de noviembre. «Yo pinté el de La Vinoteca, y me dieron el premio», nos dice Ana, frente a la puerta de dicho establecimiento, señalando su magnífico trabajo.

El concurso le ha supuesto ganar 500 euros, «que vienen muy bien, a los que hay que añadir los 100 que te da el comerciante al que pintas la puerta, más los 150 que recibes del Ajuntament por participar. Y por otra, creo que ha servido para que nos demos a conocer, lo cual puede suponer más trabajo. De hecho, La Vinoteca me ha pedido que pinte las ventanas. Por otra parte, este concurso ha hecho que los artistas de Arte Urbano nos conozcamos entre nosotros, sobre todo los nuevos. Y gracias a eso, a conocernos, hemos quedado en ir a hacer una pintada comunitaria en un lugar que nos dejen, y… Pues que vamos a ver si a partir de ahora, nos dan oportunidades a todos, pues casi siempre los grandes murales los hacen los mismos. Que está bien, porque son buenos, pero entre los no conocidos también los hay».

Antes de hacer el mural, tuvo que prepararlo, diseñarlo... «Sí, claro, porque no fue llegar y pintar, sino que presenté al dueño del establecimiento el boceto que hice. Luego le pregunté qué cosas quería y qué cosas no, le comenté los colores que iba a utilizar…A mi me gusta utilizar el spray, excepto para hacer las lineas finas, que utilizo el pincel. Y una vez que nos pusimos de acuerdo, me puse a trabajar. ¡Ah!, bueno… Antes que pintar, limpié la puerta, y a continuación hice el fondo, el cual me llevó una hora y media… Más o menos comencé sobre las nueve y media de la mañana y lo terminé alrededor de las tres de la tarde».

Ana, que no sabe si hay muchas mujeres que se dediquen al arte urbano, «pero pienso que no somos muchas», no cree que alguien pueda pintar sobre esa puerta. « Porque se supone que una vez que alguien pinta una obra, nadie puede pintar sobre ella… aunque a veces no pasa eso. Pero de momento, las que pintamos nosotros, son respetadas»