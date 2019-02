Telecinco despide a su presentador de Deportes

El presentador de Deportes de Informativos Telecinco, Jesús María Pascual, ha sido despedido fulminantemente, según él mismo ha explicado en Twwiter.

La cadena de Paolo Vasile ha comunicado la decisión al periodista, que durante los últimos 22 años se han encargado de los contenidos deportivos de Telecinco.

Pascual asegura que no seguirá en la cadena tras su despido y reconoce que la noticia ha sido «un palo muy duro».

Hace tiempo que no escribo nada por aquí y reaparezco para contaros algo nada agradable. Hoy precisamente se cumplen 22 años desde que empecé a trabajar en Mediaset (entonces era solo Tele5). Ayer Mediaset me comunicó que no cuenta más conmigo. No voy a negar que ha sido...