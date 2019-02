Alberto Seguí, creador del 'Petardeo': «Hay que devolver a la gente la ilusión por salir»

Está en una época de cambios, asociados a la edad pero también a las circunstancias. Los últimos años han sacudido a su familia, a la empresa y a su vida personal, haciéndole más maduro pero también mejor empresario. Alberto Seguí da una vuelta de tuerca a su vida profesional. Ha creado con un grupo de socios y amigos el Petardeo, nueva fórmula que seguirá al Tardeo la tarde noche de los sábados en la discoteca Tito’s. Seguí, genio y figura, habla de su último proyecto empresarial.

■ Empieza una nueva aventura empresarial, el Petardeo.

Sí, y lo hago desde la experiencia y en la que sin duda es la mejor discoteca de Baleares, una de las mejores del mundo, con una fama internacional que pocas han conservado a lo largo de los años. Tito’s sigue siendo el lugar mas mítico de Mallorca, con una ubicación única y una arquitectura alucinante.

■ ¿Qué ha decidido hacer en Tito’s con su firma?

Los de mi generación, los que estamos entre los 30 y 50 años no sabemos muy bien a dónde ir, porque apenas hay sitios donde salir. Yo siempre he disfrutado organizando eventos, pero lo curioso es que todos los proyectos nocturnos que he hecho lo han sido por petición popular. Siempre que ha habido una carencia mis amigos me lo han hecho saber. Cuando hay una necesidad la he intentado cubrir y en esta ocasión he detectado que los sábados Tito’s necesita ser el lugar de referencia de nuestra gente. Si comparamos el Paseo Marítimo de hace diez años con el de hoy la diferencia es abismal. Antes un sábado podían salir 30 o 40.000 personas y hoy se ha perdido la ilusión en la noche.

■ ¿A qué se debe?

Si bien es cierto que sigue saliendo gente no hay punto de comparación con lo que era la noche mallorquina hace dos décadas. Bajo mi punto de vista es un cúmulo de circunstancias. Que se prohibiera el botellón en el Dique del Este y en el paseo marítimo llevó a mucha gente a replantearse el salir de noche. Era incívico, no hay duda, pero era lo que la gente quería en aquel momento era un éxito para las masas muy perjudicial para vecinos y empresarios. Los benditos controles de alcoholemia, subir la edad en el consumo de alcohol, las nueva tendencias de ocio, la prohibición de los after hours, el cierre de muchas discotecas debido a la estacionalidad pero sobretodo la crisis del 2009, cerraron el flujo del ambiente nocturno y sin ambiente no hay ni fiesta ni negocio. Hay que devolverle a la gente la ilusión por salir. Y en eso estamos.

■ ¿En qué va a consistir?

Es un concepto muy sencillo que quiere sumar al Tardeo que ahora está tan de moda. Después del Tardeo viene el Petardeo. Es una marca registrada del Grupo Weyler que vamos a explotar un grupo de gente muy conocida de la sociedad mallorquina para crear un sueño. Abriremos desde las 21 horas hasta las cuatro de la madrugada. Intentaremos sacar a la gente de casa antes, a esos que les daba pereza esperar hasta las dos de la madrugada para salir y encontrar algo de ambiente, a los que ya están de fiesta con el Tardeo y quieren continuar la fiesta y a toda la gente de los pueblos de Mallorca que quieren disfrutar de la noche palmesana. Buscamos un nexo de unión entre el Tardeo y la noche, esto es el Petardeo.

■ El Tardeo ha cambiado todo...

Absolutamente, ha cambiado todas las bases por las que se sostenía la noche, las ha roto y ha marcado una nueva mentalidad a la hora de salir. Es un modelo de fiesta que en España fraguó en Eivissa con la discoteca Ushuaia pero que ya venia del extranjero donde en las grandes ciudades como Nueva York, París o Los Angeles se sale de noche desde las nueve hasta las tres de la madrugada, como muy tarde. Esa moda española de acostarse por norma a las seis de la mañana, o al mediodía del día siguiente en un after hours ha acabado. No hacer tarde es un concepto nuevo que gusta a los mallorquines porque salen y se acuestan a una hora decente lo que les permite aprovechar el día siguiente. Hoy el deporte es una nueva religión, una nueva forma de culto al cuerpo, se ha regularizado mucho el consumo de alcohol y todo ello ha establecido el salir y entrar antes.

■ ¿Ha alquilado la discoteca Tito’s?

He llegado a un acuerdo para que mi sociedad, Grupo Weyler, pueda explotar de forma independiente los sábados de invierno. Y les quiero dar las gracias por darme la oportunidad de desarrollar esta idea que inauguramos el sábado hasta mediados de abril. Luego, Tito’s seguirá con su apertura normal y seguro que volveremos cuando acabe la temporada de verano. Por cierto, vamos a hacer mucho hincapié en la zona vip, que va a ocupar casi una tercera parte de la discoteca para que la gente esté cómoda y se dé un lujo. Una zona para ver y ser vistos.

■ ¿Qué se va a encontrar la gente en el Petardeo?

Somos 35 personas involucradas en que esto funcione. Ahí está la clave; gente que conoce gente. Tito’s es una discoteca que todo el mundo conoce y se van a encontrar totalmente renovada. La entrada será exclusivamente para mayores de 25 años así que se van a encontrar con un ambiente adulto, ahí seremos muy estrictos. De 21 a 23 horas, la entrada será gratis o con oferta de 15 euros con dos consumiciones. Las copas serán a precios asumibles con precios de hace diez años. La música va a poner los pelos de punta a muchos, va a ser Old School, con un toque remember, recordando los años 90, la época dorada de la noche mallorquina en la que había discotecas por toda Mallorca que habrían todo el año. Sí o sí, el Petardeo va a ser el sitio donde hay que estar. Donde hacer amigos, encontrarse con ellos o ligar que es algo consustancial a la noche.

■ Usted podría haber vivido cómodamente de los negocios de su padre, ¿por qué quiso establecerse por su cuenta?

Empecé organizando fiestas universitarias, fiestas en las discotecas más grandes de Mallorca. Alquilé la discoteca del Victoria, el Under Club que fue un gran éxito, después el Harlem Café que también fue innovador, después el Weyler Bar, y el Weyler Beach Bar. En fin, que no he parado quieto y eso que todavía estoy en la treintena. Mi padre y yo éramos muy parecidos de carácter.

■ ¿En qué se perecen?

Creo que fue un genio, un innovador en Estados Unidos, en una época precisamente en la que pocos triunfaban fuera de Mallorca. Su idea de crear torneos medievales, Medievals Times en América, solo se le podía ocurrir a un genio como el. Fue el fundador de Son Amar y de La Granja de Esporles, cuando nadie echaba cuentas del patrimonio cultural de las possessions mallorquinas, con un concepto de negocio único. Canet, el agroturismo... En fin, fue un emprendedor nato.