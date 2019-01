La repercusión internacional del anuncio del enlace entre Rafa Nadal y Xisca Perelló

Desde que este miércoles se hiciese público el anuncio de la boda de Rafa Nadal y Xisca Perelló, ahora conocida como Mery, son muchos los medios que se han hecho eco de la noticia tanto en España como en el resto del mundo.

La revista ¡Hola! publicó la exclusiva en su portada y anunció que el enlace se celebrará el próximo otoño en Mallorca. El medio explica que la pareja se comprometió en mayo del año pasado en Roma y que, desde entonces, han guardado el secreto.

En el momento del anuncio, Rafa Nadal se encontraba en Manacor con el actual campeón del mundo de ciclismo en ruta, Alejandro Valverde. El ciclista participa esta semana en la Challenge Mallorca.

El medio internacional CNN ha publicado en su sección de deportes que Rafa Nadal va a contraer matrimonio con su novia desde hace 14 años, Mery Perelló. El noticiario estadounidense también ha explicado que el tenista pidió matrimonio a su chica en Roma.

Por su parte, el MailOnline titula: Rafa Nadal ha revelado que está comprometido con su novia de hace 14 años, Mery Perelló, tras una propuesta secreta en Roma hace ocho meses. La periodista Rebecca Davison añade que el tenista «no ha ocultado su deseo de tener hijos, ya que es un hombre de familia». Aunque también recoge unas declaraciones en las que el deportista dijo que tener hijos era algo difícil de predecir, ya que «a esta edad pensé que ya sería un exjugador y que ya tendría una familia».

Fox Sports también se ha hecho eco de la noticia y ha afirmado que Rafael Nadal anuncia su compromiso y revela sus planes de boda. El diario ha hecho referencia a los inicios de la pareja. Fox ha detallado que se conocieron cuando Mery trabajaba para la compañía Mapfre y que, a partir de ese momento, se comenzaron a ver regularmente.

El portal Yahoo! añade que «el destino del atleta español está cambiando después de un año complicado». También ha recordado las declaraciones que hizo Mery en The Telegraph en la que decía que intentaba darle espacio para respirar a su pareja y no agobiarle durante las competiciones. El digital The Australian ha apostado por Partido de amor para titular la información sobre el compromiso del tenista.

La primera imagen pública de la pareja de Manacor data del año 2005, y corresponde a la gala de entrega de los Siurells de Ultima Hora. «El joven tenista tenía novia y se llamaba María Francisca Perelló», se explicaba en el periódico. Ese mismo año, hicieron su primera aparición pública durante el primer Roland Garros que ganó Nadal. El periodista Julián Aguirre ha repasado su historia de amor y ha afirmado que la la fecha del enlace podría ser a partir del 21 de noviembre, cuando el tenista haya concluido su participación en algunos torneos.