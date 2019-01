¿Por qué se dejaron de hablar Javier Cámara y Amparo Baró?

El actor Javier Cámara ha hablado por primera vez, en una entrevista con la Cadena Ser, de su relación con Amparó Baró. La intérprete, que falleció en 2015, fue durante cinco temporadas madre de Cámara en la serie 7 vidas.

El protagonista de Vivir es fácil con los ojos cerrados ha revelado que «era alguien con mucho carácter, me acuerdo con mucho cariño de ella, pero no la volví a ver desde que salí de 7 vidas. Cuando dejé la serie, no me lo perdonó. Nunca. Fue una conversación muy triste, ella me dijo ‘no te conozco, no sé quién eres'». Esto ocurrió 15 años antes del fallecimiento de la actriz y, como explica, no volvió a hablar con ella nunca más.

El intérprete ha contado en el programa El Faro, presentado por Mara Torres, que «no sé por qué nunca lo he contado. Tal vez tendría que haberlo contado cuando ella estaba viva para que pudiera llamar y decir ‘que no hombre’. Pero sigo pensando que aquello le dolió mucho. Y me jodió hacerle daño». Cámara considera a Baró «una maestra increíble» y explica que le enseñó a «descubrir el talento y a no perdonar a la gente que no estudia o que no se toma esta profesión en serio».

Tal y como detalla El País, el actor se marchó de 7 vidas por la oportunidad que le brindó Pedro Almodóvar para saltar al cine con Hable con ella. «Yo se lo intenté explicar con todo el cariño. Tenía que tomar la decisión porque era imposible compaginarlo…y yo tenía que hacer un guión que me hizo llorar cuando yo venía de hacer reír».

Según Javier, no llegaron a perder nunca el contacto del todo ya que él la llamó cuando se enteró de que estaba enferma de cáncer. Baró falleció a los 77 años y participó en series como El internado, en numerosos episodios de El Club de la Comedia y en una gran cantidad de obras de teatro. Además, ganó el Goya a Mejor actriz de reparto por Siete mesas de billar francés.