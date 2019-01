Isabel Pericàs: «Ser bloguera es mi afición, no mi trabajo»

Una mallorquina y un canadiense, de impenitente espíritu viajero, recorren el mundo y lo cuentan en la web Rutasyrutinas.com. Tan bien contado está, que esta página se convirtió en una de las cinco finalistas al Mejor Blog Revelación de Viajes de los Premios Iati, que se entregaron la semana pasada en Madrid con motivo de Fitur. No fueron los primeros, pero sí están entre los cinco mejores.

Isabel Pericás y su marido, Casey, han recorrido tres continentes y catorce países y viven en Mallorca, donde también realizan rutas para conocer los rincones más desconocidos de nuestra Isla. Conoció a su marido en uno de sus exóticos viajes y ahora vive en una granja de Marratxí. Una vida llena de contrastes que se refleja en sus vivencias del blog, una crónica de sus aventuras por el mundo. Inquieta por naturaleza, también es la presidenta de la Asociación de Blogueros de Balears.

¿Cómo arrancó la aventura de este blog viajero?

—Empecé en 2014, cuando decidí dejar mi trabajo de márketing y publicidad en Londres. Solo quería hacer una pausa de seis meses, pero al final pasaron tres años. Creé el blog para que amigos y familia me siguieran durante mi viaje. Tenía una vida muy rutinaria en Londres: trabajo, gimnasio, casa, trabajo... Necesitaba un cambio de vida. Quería ir por el mundo a conocer otras rutas y descubrir otras rutinas, como la de alguien que seca chiles al sol. A él le parece un trabajo cotidiano, pero a mí me parece algo muy exótico. Me aburre hacer un listado de cosas que hacer en Filipinas durante diez días. Busco otros contenidos diferentes.

Ser bloguero, ¿puede convertirse en profesión?

—Para mí esto no es un trabajo, es una afición. No le dedico mucho porque yo ya tengo un trabajo y no me he puesto a monetizar mi blog.

¿Cuál es el secreto de su éxito?

—¿El secreto de nuestro éxito? A cada artículo dedicarle su tiempo, cuido mucho la estética y la imagen; al fin y al cabo, he estudiado Publicidad. No soy periodista ni escritora, pero escribo los textos de mis experiencias como las siento, con propuestas tan ocurrentes como irme a Canadá a ver la final de fútbol americano y contar cómo lo he vivido.

También dispone de una cuenta de Instagram. ¿Se considera una ‘influencer’?

—El blog lo llevo a medias con mi marido. Y la cuenta de Instagram es verdad que ha crecido bastante, pero no sacamos dinero. En Instagram solo comparto sitios cuando vamos viajando, pero no hay un material que sea tratado con más profundidad. Eso lo dejamos para el blog.

Rutasyrutinas.com es ahora uno de los blogs viajeros revelación de España. ¿Qué supone este reconocimiento a nivel nacional?

—No me lo esperaba para nada. Conozco los otros blogs finalistas y tienen un nivel muy alto. Ganar es muy difícil y hay gente que es muy profesional.

¿Qué viajes tiene previsto a lo largo de este año?

—Esta semana nos vamos a Canadá e iremos a París en un par de meses. No viajamos tanto porque ahora estoy estudiando un máster de Gestión Turística y la cosa está un poco parada. Como mi marido es canadiense, vivimos entre Mallorca y Canadá.

En su blog hay grandes viajes muy exóticos, pero también propone rutas por Mallorca.

—Hacemos rutas por la Isla porque estamos viviendo aquí. La verdad es que no conocía nada de Mallorca, me fui de la Isla con veinte años. Ahora la disfruto mucho más, y pasar los inviernos aquí ayuda a conocer la otra cara de Mallorca.



Antes vivía en Londres y necesitaba un cambio de vida. ¿Cómo es ahora su día a día?

—Vivo en una granja en Marratxí cuidando gallinas y trabajo en el departamento de Márketing de una cadena hotelera. He conseguido trabajar sin tener que ir a mi oficina cada día. He equilibrado mi vida con el estilo que a mí me gusta. También trabajo como freelance escribiendo artículos sobre viajes para empresas turísticas. Y vendo huevos.