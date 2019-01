Así se instalan unas cadenas para la nieve

Sabemos que Mallorca no es Laponia, y puede que en la Isla no sea algo de vital importancia, más que para aquellos que viven en las zonas altas de la Serra de Tramuntana. Pero si decides viajar al exterior en invierno y debes conducir, es más que probable que te veas en la necesidad de instalar unas cadenas de nieve y no tengas ni idea de cómo hacerlo, o por dónde empezar.

No hay que hacer un drama, puesto que aquí viene al rescate un interesante e ilustrativo hilo de Twitter para aprender, paso a paso, cómo colocar este dispositivo que hace más segura la conducción sobre el pavimento helado o nevado.

???? Di la verdad... ¿a que llevas las cadenas en el coche y no sabes colocarlas?



???? ¡Buenas noticias!



???????? Abrimos hilo de #MadridProtegido para que aprendas paso a paso y de forma sencilla‼️



???? Powered by #BomberosCM pic.twitter.com/iZW0HDGobR — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) 25 de enero de 2019

???? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer?



Asegurarnos de que el tamaño de las cadenas es el adecuado. Acto seguido invertimos el tiempo que sea necesario para desenrollarlas completamente. pic.twitter.com/EgMcIVa32f — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) 25 de enero de 2019

???? Ahora dejamos las cadenas en el suelo y las pasamos rodeando el neumático por detrás... pic.twitter.com/R07DEKU7ot — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) 25 de enero de 2019

???? Lo vemos mejor en esta toma... pic.twitter.com/GwqiW6kbzG — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) 25 de enero de 2019

???????? Siguiente paso: cerramos el aro de plástico y lo empujamos hacia atrás para que no se quede en la banda de rodadura y lo pueda pisar el vehículo. pic.twitter.com/ZJ22uotg1m — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) 25 de enero de 2019

???? Aquí se aprecia de forma clara... pic.twitter.com/iWCtR6qlUn — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) 25 de enero de 2019

????????‍♂️????????‍♀️ ¿Y ahora?



Ahora cerramos la cadena por la parte superior, impidiendo que se descuelgue por la parte trasera y se enrede. pic.twitter.com/ht44ou4pI2 — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) 25 de enero de 2019

⏱ ¡Ya queda poco!



Colocamos la cadena en la banda de rodadura y la pasamos por el tensor. pic.twitter.com/GKGkEsnohK — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) 25 de enero de 2019

???? Nos subimos al coche y rodamos unos 200 metros. pic.twitter.com/zTFq6bu2oo — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) 25 de enero de 2019

???? Comprobamos si están bien puestas y reajustamos si es necesario. pic.twitter.com/SfdJKJPW74 — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) 25 de enero de 2019

⚠️ Recuerda que no se puede conducir con cadenas a más de 50 km/h.



Para desmontarlas coloca el coche de tal manera que el gancho quede en la parte superior. pic.twitter.com/SPtD6Z67RC — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) 25 de enero de 2019

⛓ Echa la cadena hacia atrás y desabrocha el aro de plástico. pic.twitter.com/VDVh6aqctT — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) 25 de enero de 2019