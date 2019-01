Fran González se lleva 1.542.000 euros en 'Pasapalabra' y rompe a llorar

Tras una participación récord de 168 programas en el concurso de Telecinco «Pasapalabra», presentado por Christian Gálvez, el asturiano Fran González se ha llevado el premio acumulado de 1.542.000 euros, el tercer bote más alto de la historia del concurso. Al final de su hazaña se ha emocionado y ha llorado abrazando al presentador.

Después de haber rozado la deseada recompensa en 15 ocasiones contestando 24 de las 25 preguntas de la prueba final, el concursante de 29 años ha logrado el premio al responder 'Renard' a la última pregunta, «Apellido del ingeniero francés que, junto a Arthur C. Krebs, construyó el dirigible militar 'La France' en 1884».

En esta ocasión, como en las dos ediciones previas a su victoria, el participante ha contado con la ayuda de Boris Izaguirre y Pilar Cernuda y se ha impuesto a su contrincante, José Manuel Seseña, apoyado por Nina y Agustín Jiménez.

González, licenciado en Biología, ha confesado que le gustaría invertir el dinero conseguido en «pagar los estudios de sus dos sobrinos, llenar su casa de libros y montar una librería», aunque su gran sueño sería «fundar un laboratorio biológico para tratar de desarrollar fármacos contra enfermedades como el cáncer, la malaria o el dengue, así como dar oportunidades a jóvenes que quieren estudiar», según ha informado Telecinco en un comunicado.

Prueba de ello, también ha confesado que donará parte del dinero a «organizaciones benéficas que luchen contra alguna enfermedad» y ayudará a sus padres.

Tras la emoción de la hazaña, Fran ha declarado que: «En la vida hay que tener perseverancia y tesón, hay que creer en uno mismo y hacerlo». Con las lágrimas en los ojos, Fran ha agradecido el cariño y el apoyo de los seguidores del programa y ha comentado: «Siempre he dicho que hay que tener salud, que es el pilar de la vida, y a partir de ahí podemos cumplir nuestros sueños y ser felices». En ese momento, se ha emocionado al recordar a una tía suya que ha fallecido durante su participación en el programa. «Se lo quiero dedicar a ella también», ha comentado. Tras las emocionantes palabras de Fran, Christian Gálvez le ha puesto en contacto con su madre para que sea él el que le dé la gran noticia. «Tengo algo que decirte, mamá», «¿te has puesto malo?», responde su madre. Tras comentarle que había ganado 1.542.000 euros y repetirlo varias veces hasta que Mari Luz se lo ha terminado creyendo. «Que me da un sofoco, por favor», respondía.

Regreso al plató

Este miércoles 23 de enero, el ganador volverá al plató del programa de Telecinco para participar en 'la Academia de Pasapalabra', una competición a lo largo de varias rondas eliminatorias en la que los mejores concursantes del concurso como David Leo, Jero Hernández o Paz Herrera podrán llevarse un bote de hasta 100.000 euros.

Al igual que la Real Academia de la Lengua, que otorga sillones nombrados con letras mayúsculas y minúsculas a sus académicos, este formato especial asignará las letras de 'El Rosco' a los 16 mejores concursantes del programa.

Así, al inicio de esta prueba en cada edición se entregará una letra a cada uno de los contrincantes del día, «aquella con la que esté más involucrado por ser la inicial de su nombre o la de la palabra con la que ganó el bote en su día», indica el comunicado.