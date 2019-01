¿Por qué no debes perderte la 'luna de sangre de lobo'?

La superluna de sangre de lobo se podrá ver en Europa la madrugada de este lunes. La luna se teñirá de rojo, un acontecimiento que merece la pena no perderse porque no es habitual y porque la próxima ocasión para ver este fenómeno no será hasta el año 2022.

¿Cómo es el eclipse?

En este tipo de eclipses la luna adquiere una tonalidad rojiza porque la atmósfera terrestre filtra todos los componentes de la luz blanca solar y la luz roja es la única que llega al satélite. Un eclipse lunar se produce cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, bloqueando que los rayos solares puedan llegar al satélite, y el del lunes coincide con lo que se conoce como «superluna», aunque este no es un término astronómico.

Esto ocurre cuando, además de estar en fase de Luna llena, el satélite terrestre se encuentra en su punto más cercano a la Tierra o perigeo, ha detallado Tafalla, quien no obstante advierte de que a simple vista una persona no puede apreciar una diferencia de tamaño.

¿Cuándo se podrá ver en España?

En España, el fenómeno comenzará a las 03:30 horas, pero no será visible hasta alrededor de las 04:30, cuando se empezará a observar una sombra en el satélite, como un mordisco. El máximo se alcanzará a las 05:39 de la mañana y durará aproximadamente una hora, seguido de otra etapa parcial (con solo una parte de la luna en sombra) hasta las 07:47.

¿Es necesaria protección para verlo?

Para disfrutar del eclipse no es necesario un telescopio ni gafas especiales como ocurre con los eclipses solares. Lo ideal es verlo en un lugar oscuro, aunque la luna es muy brillante y podrá verse también en las ciudades.

La visibilidad del eclipse también podría verse afectada por las nubes y precipitaciones que se prevén.