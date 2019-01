Todas las 'confraries' de Palma se reunirán en la Obreria de Sant Sebastià

Este año hay muchas novedades. En paralelo a la celebración oficial de las fiestas de Sant Sebastià 2019 –organizadas por el Ajuntament de Palma–, varios colectivos iniciaron hace ya cuatro años un festejo paralelo, más popular, alejado de las propuestas institucionales.

Orgull Llonguet o la Confraria de Sant Sebastià han ido captando miles de adeptos a una causa que «pretende que los ciudadanos participen activamente en el inicio de la fiesta, no asistiendo a conciertos de forma pasiva», afirma Joan Moyà, fundador junto a Juan Pérez de la Confraria de Sant Sebastià.

Este año, todas las confraries de las fiestas populares de Palma estrenan la Obreria de Sant Sebastià «para cohesionar el ritual para la fiesta patronal de Sant Sebastià». Y el próximo día 19 de enero, mismo día de la Revetla, tendrán su primer encuentro, al que esperan que asistan más de un millar de personas con los distintos pañuelos –y sus colores– que identifican cada colectivo, sus estandartes y sus tambores y bandas de música.

«Ese será el inicio de las fiestas populares de Palma. Queremos poner en valor estas fiestas en la calle. Pedimos a la gente que quiera celebrar Sant Sebastià que se acerque a la Plaça Llorenç Bisbal, a partir de las 19.00 horas. Los grupos tendrán ese día sus comidas y, después, vendrán con su música para comenzar la fiesta. Terminado el encuentro, cada uno regresará a sus puntos de origen; la Confraria de Sant Sebastià, por ejemplo, a la calle Oms», añade, Moyà.

La nueva Obrería –como las que ya funcionan, por ejemplo, en Artà– «es un grupo de trabajo en el que participan representantes de las distintas confraries que van a organizar actos el día 19. Llevamos más de un año teniendo reuniones para dar formato a este encuentro. No contamos con ninguna participación institucional. Este primer encuentro esperamos que sea multitudinario», añade Moyà.

La Confraria de Sant Sebastià también tiene ya listo su programa de fiestas. Comienza este domingo, 13 de enero, con Sant Tianet, a las 11.00 horas. A esa hora tendrá lugar el primer toc de xeremia, seguido del grupo de caparrots, dimomis y el estandarte. Un cuarto de hora después iniciarán el recorrido hacia el convento de Santa Clara, donde se realizará la tradicional ofrenda de huevos para que no llueva el día 19.

A las 12.00 le llegará el turno al pasacalles hasta Can Vinagre, calle Oms, donde se celebrarán distintos juegos y tendrá lugar un vermut popular. A las 14.00, torrada popular, y las 16.00 horas está previsto un cuentacuentos.

El día 19 será la fiesta grande. A las 13.00 horas se dará el ‘permiso’ para el comienzo de un programa que contará con un chupinazo y un pasacalles hacia Moltabarra. Allí se sucederán varios actos: la entrada triunfal del estandarte, el brazo incorrupto del Santo y de los Burruños. A las 18.00 horas abandonarán este local y protagonizarán un pasacalle con la banda Final Feliz y Fletxes al Sant hacia el bar Flexas. No será hasta las 19.30 cuando lleguen a Can Vinagre y tenga lugar una hora después las palabras de bienvenida de en Mateu, de Can Vinagre.