Un satélite muestra el desastre ecológico del cuarto lago más grande de la Tierra

Esta vista del satélite Proba-V de la ESA muestra todo lo que queda del mar de Aral, que una vez fue el cuarto lago más grande del mundo y hoy escenario de un grave desastre ecológico.

El Mar de Aral fue una vez un gran lago encerrado entre Kazajstán en el norte y Uzbekistán en el sur, con un área de 68.000 kilómetros cuadrados, el doble que Bélgica.

Sin embargo, el mar de Aral se ha reducido dramáticamente desde la década de 1960, cuando los proyectos de irrigación soviéticos desviaron el agua de los ríos que lo abastecían. Para la década de 2000, el lago se había reducido a aproximadamente el 10% de su tamaño original y en 2014 el Lago del Sur con forma de herradura prácticamente se había secado.

#ProbaV captured this image of the #AralSea - once one of the four largest lakes in the world shrunk to about 10% of its original size. Efforts to stabilise the situation are ongoing. This 100 m-resolution image was acquired on 15 June 2018.

Read more: https://t.co/D1WHEQdhIp pic.twitter.com/LrU78E0JYa