Duras críticas a Iniesta por una foto familiar

Andrés Iniesta ha sido duramente criticado en el mundo anglosajón tras publicar en sus redes sociales una fotografía familiar en la que aparecen dos personas con las cara pintada de negro, disfrazados del Rey Baltasar y su paje.

En la fotografía aparece el futbolista, junto a su mujer y sus hijos, acompañados de los Reyes Magos, dos de ellos llevan la cara pintada de negro. Esta imagen ha sido muy criticada por los medios anglosajones al considerarla racista. Según The Guardian o la BBC el hecho de que una persona se pinte la cara para simular ser negro no está bien visto en su cultura, donde no tienen la tradición de celebrar la festividad de Reyes.

La publicación de Iniesta ha recibido numerosos comentarios en Twitter, la mayor parte criticando la imagen en la que sale el jugador del Vissel Kobe.